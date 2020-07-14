Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bugün son 5 aydır olduğu gibi corona virüsü salgını etkileri ve sonuçları geliyordu. Türkiye bu konuda dünyaya örnek bir başarı ortaya koymuştur. Sağlam altyapımız ve dikkatli organizasyonumuz sayesinde kolayca üstesinden geliyoruz. Milletimizden ricamız bu tablonun daha iyiye gitmesi için kuralları bırakmamasıdır" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen Erdoğan, corona virüsü salgınıyla ilgili, "Bugün son 5 aydır olduğu gibi corona virüsü salgını etkileri ve sonuçları geliyordu. Türkiye bu konuda dünyaya örnek bir başarı ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
Kabinemizin 2. yılını doldurması vesilesiyle bugün kapsamlı icraat değerlendirmesi yapacağımızı ifade etmiştik. Gündemin yoğunluğu sebebiyle önümüzdeki hafta müstakil bir programda yapmayı kararlaştırdık. Bugün son 5 aydır olduğu gibi koronavirüs salgını etkileri ve sonuçları geliyordu. Türkiye bu konuda dünyaya örnek bir başarı ortaya koymuştur.
'MİLLETİMİZDEN RİCAMIZ KURALLARI BIRAKMAMASIDIR'
Salgının zirve dönemini alnımızın akıyla geride bıraktık. Dünyanın önemli bir bölümünde salgında rekorlar kırıldığı dönemde biz gayet sakin geçiriyoruz. Sağlam altyapımız ve dikkatli organizasyonumuz sayesinde kolayca üstesinden geliyoruz. Milletimizden ricamız bu tablonun daha iyiye gitmesi için kuralları bırakmamasıdır. Vaka ve ölüm sayılarının yeniden aşağı yönlü oluşu sevindiricidir. Gayret ve çabayla sıfıra bu sayıları yakınlaştırmalıyız. Türkiye elde ettiği bu küresel başarının karşılığını, siyasi ve ekonomik sınıf atlatabilecek konumdadır. Bu fırsatı değerlendirip değerlendirememe kararını 83 milyon hep birlikte vereceğiz.
'HASTALIĞIN BİZİ ESİR ALMASINA İZİN VERMEDİK'
Ülkemizdeki her kesimi yeni döneme hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Türkiye'nin yükselişi kimsenin önünde duramayacağı geri döndüremeyeceği bir ivmeye ulaşmıştır. Yeter ki milletçe sahip çıkalım. Halen süren kimi kısıtlamaları bu çerçevede ödememiz gereken bedeller olarak görmeliyiz. Salgının seyrine bağlı olarak bunları da en kısa sürede yeniden değerlendireceğiz. Salgın döneminde hastalığın bizi yenmesine, köşeye sıkıştırmasına, esir almasına izin vermedik.
- 14.07.2020
- Güncelleme: 14.07.2020 20:29
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