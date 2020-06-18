A101 18 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 indirimli ürünler...
Her hafta yayınladığı kataloglarda indirimli gelen yeni ürünleri tanıtan A101, bu hafta da indirimli ürünlerin yer aldığı aktüel ürünler kataloğunu müşterilerine sundu. 18 Haziran aktüel ürünler kataloğun da indirimli ürünler merak konusu oldu. Peki, A101'de bu hafta ne var?
A101 18 Haziran 2020 Perşembe aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünlerin yer aldığı ve indirimleri merak konusu oldu. A101 aktüel ürünler kataloğunda yine farklı kategorilerde çok sayıda ürün uygun fiyat avantajıyla satışa çıkıyor.
A101 18 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
- 18.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
A101 18 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 indirimli ürünler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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