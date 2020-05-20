Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve LGS açıklaması! Maske takmak zorunlu olacak mı?

Lise ve üniversite sınavlarında maske takılmasının zorunlu olup olmayacağı merak ediliyordu. Bugünkü Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

LGS VE YKS'DE MASKE TAKMAK ZORUNLU OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Liseye Giriş ve Üniversite sınavlarında öğrencilerin sınava nasıl gireceğiyle ilgili yeni bir rehber yayınlanacak. Öğrencilerin maskeyle sıraya oturmasını isteyeceğiz. Ancak sınıflarda sosyal mesafeye uygunluk sağlanırsa maske çıkartılabilir." ifadelerine yer verdi.