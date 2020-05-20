Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve LGS açıklaması! Maske takmak zorunlu olacak mı? - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ve açıklaması! takmak zorunlu olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve LGS açıklaması! Maske takmak zorunlu olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ile gerçekleştirdiği toplantının ardından oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Binlerce öğrencinin merakla beklediği sınavlar hakkında da açıklama yapan Bakan Fahrettin Koca, "Öğrencilerin maskeyle sıraya oturmasını isteyeceğiz" ifadesini kullandı.

Lise ve üniversite sınavlarında takılmasının zorunlu olup olmayacağı merak ediliyordu. Bugünkü toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

LGS VE YKS'DE MASKE TAKMAK ZORUNLU OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Liseye Giriş ve Üniversite sınavlarında öğrencilerin sınava nasıl gireceğiyle ilgili yeni bir rehber yayınlanacak. Öğrencilerin maskeyle sıraya oturmasını isteyeceğiz. Ancak sınıflarda sosyal mesafeye uygunluk sağlanırsa maske çıkartılabilir." ifadelerine yer verdi.

  1. 20.05.2020
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