Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu ile gerçekleştirdiği toplantının ardından oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Binlerce öğrencinin merakla beklediği sınavlar hakkında da açıklama yapan Bakan Fahrettin Koca, "Öğrencilerin maskeyle sıraya oturmasını isteyeceğiz" ifadesini kullandı.
Lise ve üniversite sınavlarında maske takılmasının zorunlu olup olmayacağı merak ediliyordu. Bugünkü Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.
LGS VE YKS'DE MASKE TAKMAK ZORUNLU OLACAK MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Liseye Giriş ve Üniversite sınavlarında öğrencilerin sınava nasıl gireceğiyle ilgili yeni bir rehber yayınlanacak. Öğrencilerin maskeyle sıraya oturmasını isteyeceğiz. Ancak sınıflarda sosyal mesafeye uygunluk sağlanırsa maske çıkartılabilir." ifadelerine yer verdi.
- 20.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve LGS açıklaması! Maske takmak zorunlu olacak mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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