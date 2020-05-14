Fortnite PS5 ve Xbox Series X'de nasıl görünecek? Fortnite yeni oyun motoruyla geliyor! - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
14 Mayıs 2020, Perşembe
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Fortnite ve X'te nasıl görünecek? Fortnite yeni oyun motoruyla geliyor!

Fortnite PS5 ve Xbox Series X'te nasıl görünecek? Fortnite yeni oyun motoruyla geliyor!

Yeni nesil konsollara geliştirilecek oyunlar için etkileyici grafikler hazırlanmasına yardım edecek 5 oyun motorunu duyuran haliyle motorun avantajını ilk kullananlardan oldu. Fortnite ve X'te nasıl görünecek merak konusu olurken, geliştiriciler konu hakkında açıklama yaptı.

GTA 5'i ücretsiz sunacak iddiasıyla gündeme oturan yeni oyun motorları 5'in tanıtımı da yapmıştı. Epic Games'in en çok oynanan oyunlarından Fortnite X ve 'te nasıl görünecek merak konusu oldu. Bu sorulara yanıt gecikmedi.

FORTNİTE YENİ OYUN MOTORUYLA GELECEK

Fortnite Unreal Engine 5 ile güçlendirilmiş bir biçimde karşımıza çıkacak. Geliştiriciler "Şu anda özelliklerini açıklayamasak da yeni nesil konsollar daha güçlü performans ve görsel iyileştirmeler yapmamıza izin verecek" şeklinde konuştu. Unreal Engine 5 ve Fortnite'ın geleceği hakkında da ipuçları veren geliştiriciler "Lansmanda yeni konsollar için yayınladığımız Fortnite sürümü Unreal Engine 4 ile inşa edilecek, Fortnite'ı 2021 yılının ortalarında Unreal Engine 5'e taşıyacağız" ifadelerini kullandılar.

  1. 14.05.2020
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