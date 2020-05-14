Fortnite PS5 ve Xbox Series X'te nasıl görünecek? Fortnite yeni oyun motoruyla geliyor!
Yeni nesil konsollara geliştirilecek oyunlar için etkileyici grafikler hazırlanmasına yardım edecek Unreal Engine 5 oyun motorunu duyuran Epic Games haliyle motorun avantajını ilk kullananlardan oldu. Fortnite PS5 ve Xbox Series X'te nasıl görünecek merak konusu olurken, geliştiriciler konu hakkında açıklama yaptı.
GTA 5'i ücretsiz sunacak iddiasıyla gündeme oturan Epic Games yeni oyun motorları Unreal Engine 5'in tanıtımı da yapmıştı. Epic Games'in en çok oynanan oyunlarından Fortnite Xbox Series X ve PS5'te nasıl görünecek merak konusu oldu. Bu sorulara yanıt gecikmedi.
FORTNİTE YENİ OYUN MOTORUYLA GELECEK
Fortnite Unreal Engine 5 ile güçlendirilmiş bir biçimde karşımıza çıkacak. Geliştiriciler "Şu anda özelliklerini açıklayamasak da yeni nesil konsollar daha güçlü performans ve görsel iyileştirmeler yapmamıza izin verecek" şeklinde konuştu. Unreal Engine 5 ve Fortnite'ın geleceği hakkında da ipuçları veren geliştiriciler "Lansmanda yeni konsollar için yayınladığımız Fortnite sürümü Unreal Engine 4 ile inşa edilecek, Fortnite'ı 2021 yılının ortalarında Unreal Engine 5'e taşıyacağız" ifadelerini kullandılar.
- 14.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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