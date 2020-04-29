Denizli'de 100 yaşındaki hasta corona virüsünü yendi

Denizli'de, kronik rahatsızlıkları bulunan 1920 doğumlu Süleyman Çavdar, evinde rahatsızlanması üzerine Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada uygulanan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan Çavdar, 22 Nisan'da dahiliye yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Solunum cihazına bağlanan hasta, 8 günün ardından yoğun bakım ünitesindeki tedavisi tamamlanarak göğüs hastalıkları servisine çıkarıldı. Doktor ve hemşirelerin alkışlarıyla servise alınan hastanın bir süre daha gözetim altında tutulacağı belirtildi. Hastaneden yapılan yazılı açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Dahiliye Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hakkı Akbudak, hafta içinde Covid-19 nedeniyle yatan 4 hastayı servise çıkarttıklarını bildirdi.

"TÜRKİYE'NİN EN YAŞLI CORONA VİRÜSÜ HASTASI MÜCADELEYİ KAZANDI"

Çavdar'ın Covid-19 tedavisinin başarıyla sonuçlanmasından büyük mutluluk duyduklarını belirten Akbudak, "Türkiye'nin en yaşlı Covid-19'lu 100 yaşındaki hastamız yaşam mücadelesini kazandı." ifadesini kullandı.