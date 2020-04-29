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29 Nisan 2020, Çarşamba
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'de 100 yaşındaki hasta corona virüsünü yendi

Denizli'de 100 yaşındaki hasta corona virüsünü yendi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktığı günden bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ederken, 'den güzel bir haber geldi. 100 yaşındaki hasta corona virüsü salgınını yendi.

'de, kronik rahatsızlıkları bulunan 1920 doğumlu Süleyman Çavdar, evinde rahatsızlanması üzerine Hastanesine kaldırıldı. Burada uygulanan yeni tip (Covid-19) testi pozitif çıkan Çavdar, 22 Nisan'da dahiliye servisinde tedavi altına alındı.

Solunum cihazına bağlanan hasta, 8 günün ardından yoğun bakım ünitesindeki tedavisi tamamlanarak göğüs hastalıkları servisine çıkarıldı. Doktor ve hemşirelerin alkışlarıyla servise alınan hastanın bir süre daha gözetim altında tutulacağı belirtildi. Hastaneden yapılan yazılı açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Dahiliye Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hakkı Akbudak, hafta içinde Covid-19 nedeniyle yatan 4 hastayı servise çıkarttıklarını bildirdi.

"TÜRKİYE'NİN EN YAŞLI CORONA VİRÜSÜ HASTASI MÜCADELEYİ KAZANDI"

Çavdar'ın Covid-19 tedavisinin başarıyla sonuçlanmasından büyük mutluluk duyduklarını belirten Akbudak, "Türkiye'nin en yaşlı Covid-19'lu 100 yaşındaki hastamız yaşam mücadelesini kazandı." ifadesini kullandı.

  1. 29.04.2020
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