Kanser hastası olan Bollywood yıldızı Irrfan Khan hayatını kaybetti! Irrfan Khan kimdir?
Tüm dünyanın Slumdog millionaire ve Benim adım Khan filmleriyle tanıdığı dünyaca ünlü Bollywood aktörü Irrfan Khan hayatını kaybetti. Irrfan Khan'ın ölüm haberinden sonra hakkında bilgi toplamak isteyenler Google'da araştırma yapıyor. Peki, Irrfan Khan kimdir? Neden öldü?
Uzun süredir kanser ile savaşan Hindistanlı aktör Irrfan Khan'ın, Hindistan'ın Mumbai şehrinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Irrfan Khan'ın ölüm haberini basın danışmanı duyurdu. Irrfan Khan Pi'nin Yaşamı ve The Namesake gibi çeşitli Hollywood filmlerinde de rol almıştı. Irrfan Khan; Saeed Jaffrey, Roshan Seth ve Om Puri gibi iz bırakan Hintli aktörlerdendi.
KANSER HASTASIYDI
Mart 2018'de kanser hastalığına yakalandığını açıklayan Irrfan Khan, kapsamlı bir tedaviden sonra son filmi Angrezi Medium filmini çekecek kadar gücünü toplamış ve sağlığına kavuşmuştu. Ancak Irrfan Khan yaşamını yitirdi.
IRRFAN KHAN KİMDİR?
1967 yılında Hindistan Rajasthan'da dünyaya geldi. 1984 yılında oyunculuk eğitimi almak için Yeni Delhi'deki Ulusal Drama Okulu'na yazıldı.
30 yıldan uzun bir süredir sinema filmlerinde rol alan Irrfan Khan, kariyeri boyunca 50'den fazla filmde oynadı. Hint sinemasının en iyi aktörlerinden biri olarak görülen Irrfan Khan, birçok ödüle de layık görülmüştü.
Ünlü aktör ilk çıkışını 1988'de "Salaam Bombay!" filmi ile yaptı. Irrfan Khan, 2013'te Paan Singh Tomar filmindeki başrolüyle Hindistan Ulusal Film Ödülü'nü kazanmıştı.
Irrfan Khan, gençlik yıllarında kriket sporu ile de ilgilenmişti. 1995 yılında Sutapa Sikdar ile evlenen Irrfan Khan'ın 2 çocuğu bulunmaktadır.
- 29.04.2020
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