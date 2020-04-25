AVM'ler ne zaman açılacak? Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nden flaş açıklama geldi! Kademeli olarak... - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
25 Nisan 2020, Cumartesi
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'ler ne zaman açılacak? ve Yatırımcıları Derneği'nden flaş açıklama geldi! Kademeli olarak...

AVM'ler ne zaman açılacak? Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nden flaş açıklama geldi! Kademeli olarak...

salgını tüm dünyada küresel bir probleme neden oldu. Ülkemizde de etkisini sürdüren corona virüsüne alınan önlemler kapsamında 'ler kapatılmıştı. AVM'lerin ne zaman açılacağı ise merak konusu olmuştu. ve Yatırımcıları Derneği konu hakkında açıklama yaptı. Peki, AVM'ler ne zaman açılacak?

ve Yatırımcıları Derneği'nin (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, "Sayın 'ın 'lerin açılması yönünde baskı yaptığına dönük haberler gerçeği yansıtmıyor. Gerekli hukuki yollara başvuracağız" dedi. Altaş, yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ile 7/24 sektörün sorunlarıyla ilgili iletişimde olduklarını belirtti. Kısa süre önce Bakan Yardımcısı Nebati ile görüştüklerini ve bu istişareyle ilgili bir medya kuruluşuna görüş verdiğini ifade eden Altaş, şunları kaydetti:"Sayın Bakanla, hayatın normalleşmeye geçişi için kamu ile beraber AVM'lerle ilgili nasıl bir geçiş planlanmalı ki süreç halk sağlığı açısından doğru yönetilsin' diye konuştuk. Bu istişareler sırasında salgınla mücadelede alınan mesafe ve olumlu gelişmeler doğrultusunda '4 Mayıs veya 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Bilim Kurulu onay verirse, perakendecilerden ciddi talep gelirse, kamunun da onayıyla açılabiliriz, ticari hayatı başlatabiliriz' dedik. Yapılan haberlerde, Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın da adını vererek, 'AVM'lerin açılması için baskı yapılıyor' gibi bir algı oluşturuldu. Sürekli kamuda muhatap bulabildiğimiz, bütün dertlerimizle ilgilenen, her aradığımızda karşımızda gördüğümüz, sorunlarımızı çözmeye çalışan insanlara bu şekilde yakıştırma yapılması üzücü. Sayın Berat Albayrak'ın AVM'lerin açılması yönünde baskı yaptığına dönük haberler gerçeği yansıtmıyor. Gerekli hukuki yollara başvuracağız."

AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?

Hüseyin Altaş, hayatı normale döndürebilmek için kamu tarafıyla sık sık görüş alışverişi yaptıklarını aktararak, "Bilim Kurulumuz onay verirse, perakendeciler de talepte bulunursa 11 Mayıs'tan itibaren AVM'lerin kademeli olarak açılabileceğini söylüyoruz. Sinema, berber, çocuk oyun alanları 'nca kapatıldı. Yine açılması için İçişleri Bakanlığı'mızın onayı gerekiyor. Kademeli derken, bu kısmın dışındaki alanların açılabileceğini ifade ediyoruz" diye konuştu.

GİRİŞTE ÖNLEM

AVM'leri, ateş kontrolleri, girişte maske dağıtılması, dezenfeksiyon gibi önlemleri alarak açmayı planladıklarını vurgulayan Altaş, "Ayrıca maske konusunda da Nureddin Nebati Bey çok ciddi katkıda bulundu. Maskelerin devlet tarafından temin edilmesini de sağlamayı düşünüyorlar" dedi.

Altaş, Türkiye'de 436 AVM'nin bulunduğunu anımsatarak, bunlar arasında 80'inin kapatma kararı almadığını söyledi.

Kapatma kararı almayan AVM'lerin aslında fiili olarak kapalı olduğunu belirten Altaş, "Çünkü perakendeciler çalışmıyor. Şu anda AVM'lerin tamamı kapalı diyebiliriz" dedi.

  1. 25.04.2020
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