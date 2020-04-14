Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

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Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Örnek davranışlarıyla mücadelimize destek olan gençlerimizi kutluyor, büyüklerimize içten hürmetlerimi sunmak istiyorum. Evde kalarak artık mücadelenin en sağlam grubunu oluşturdular.

İşe giderken tedbirden ödün vermeyen insanlarımızı kutluyorum. Coronaya karşı mücadelemiz birlikteliğimizi oluşturuyor. Değerli medya mensupyarı corona salgını konusunda yürüttüğümüz iletişimde katkınız büyük. Bunu doğrulukla titizlikle yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Hastaların tespitinde nasıl bir yöntem izliyoruz? Diğer ülkelerle aramızda benzerlikler, farklılıklar nelerdir? Neden ısrarla direnmek, önlem almak gerekiyor. Bugünkü sözlerim bu soruların cevabı olma amacını taşıyacak.

"VAKA ARTIŞ HIZI DÜŞÜŞE GEÇTİ"

Şu ana kadar aldığımız bazı sonuçlar Türkiye'nin salgının mümkün en az kayıtla aşacağına işaret ediyor. Bu işareti biz tedbirler yüzde yüz kullanmamasına rağmen alıyoruz. Tedbirleri yüzde yüz kullanabilsek umuttan çok daha öte kelimelere seçeceğiz. Sonuca odaklanalım, bilelim ki tedbir yüzde yüze yaklaştıkça neredeyse uğraşılacak tek sorun eldeki vakalardır.

Vakaların sayısı tüm dünyada artıyor. Her ülke kendi mücadelesini kendi şartlarında veriyor. Vaka sayıları taştırma konusu. Türkiye'de salgında tespit edilen her olay sizin gözünüzün önündedir. Tablonun olumsuz yönü tam olumlu yönleri ise kısmen gözünüzün önündedir. Türkiye'de hastalığın 1 haftada en çok vaka sayısına ulaşması 4. haftada gerçekleşti. Yani 4. haftada Türkiye'de vaka artış hızı düşüşe geçti. Virüsün yayılma gücünü hatırlamalıyız. Virüsün yayılma gücüne karşı şu anki şartlarda yayılma hızını kontrol altına almaya başlamış bulunuyoruz.

"FİLYASYON YÖNTEMİNİ BİZİM GİBİ UYGULAYAN OLMADI"

Filyasyon kelimesini çok duydunuz. Bu kelimeyi ileriki günlerde unutmayacaksınız. Bu kelime bunu hak ediyor. Filyasyon bulaşıcı hastalıkla ilgili temas zincirinin taranmasının adıdır. Vaka artışının erkenden düşüşe geçmesini biz bu filyasyonla sağladı. Filyasyon yöntemini bizim gibi uygulayan hiç olmadı. Pozitif tanı konan hastaların her birinin son üç gün içinde temas ettiği bütün kişilere ulaşıp, onları taramaya çalıştık. Bunun dikkat, titizlik gerektiren bir çalışma olduğunu dışarıdan anlamak zordur.

Filyasyonda yani hastanın temas halinde olduğu kişiler zincirinin taranması sürecinde neler oluyor? O kişilere ulaşılıyor, gözlem altına alınıp izole edilip tedavilere başlanıyor. Genel tarama zaten doğru önlem değil, güvenli sonuç elde etme açısından akılcı da değil. Filyasyon uygulaması soruya güçlü cevap veriyor. Biz nokta atışı yaparak ilerliyoruz. Yaygın temas taraması, sıkı takip salgının önünü kesmenin yolu bu. Dünyanın büyük kısmı filyasyon yerine şikayet üzerine tanı ve tadevi yolunu izliyor. Hasta kaybı artış oranı hızında da az evvel bahsettiğim vaka artış hızına sahibiz. Vaka artış hızının inişe geçmiş olması, ölüm artış hızının yavaşlaması mücadelede doğru yönde olduğumuzun, tedbirlerden sonuç alacağımızın somut işaretleridir.