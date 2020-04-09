Çeyrek altın ne kadar? 9 Nisan altın fiyatları | Çeyrek fiyatı

Çeyrek altın ne kadar? sorusu 9 Nisan Perşembe günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından en çok aranan başlıklardan biri oldu. Peki altında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Yarım altın ne kadar? Tam altın ne kadar? İşte çeyrek fiyatı ve altınla ilgili son gelişmeler...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:355,54 TL / Satış Fiyatı:360,20 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:576,10 TL / Satış Fiyatı:590,80 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:1.148,90 TL / Satış Fiyatı:1.181,80 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:2.298,20 TL / Satış Fiyatı:2.360,40 TL





KRİTİK SEVİYEYİ GÖREBİLİR AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Corona virüsü sonrası üst üste zirveyi gören altın fiyatları hakkında açıklama yapan İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık "Altın fiyatlarında öyle anlaşılıyor ki bir süre daha iniş ve çıkışlı trendi yaşayacağız. Yeni rekorlar sürpriz olmayacağı gibi, kar realizasyonu ve koronavirüsle ilgili olumlu haberler sonucunda altının onsunda 1,400 dolar rakamlarını da yeniden görebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

"ÇEYREK ALTIN 595 TL'Yİ GÖRDÜ"

Ons fiyat seviyelerinde yaşanan dalgalanma ve doların ateşinin eş zamanlı yükselmesiyle çeyrek altın ve gram altında yeni rekorlar görüldüğünü belirten Atayık şunları söyledi:

"Çeyrek altın, 2020 yılına 478 TL, gram altın ise 291 TL'den başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde altın çeyrek ve gram bazında yeni rekorlara imza attı. Altının gramı 365 TL, çeyrek altın ise iç piyasada 595 TL'yi gördü.

Analistler ve piyasa uzmanları, küresel salgınla ilgili en kötünün bu haftayla birlikte geride kalacağını, salgının ekonomilere ilişkin etkilerini sınırlayacak teşviklerin devam edecek olmasıyla piyasalardaki kırılmaların ve dalgalanmaların yerine belli bir zaman sonra sakinliğe bırakacağını ifade ediyor.

Burada iyi haber olarak şunu söyleyebiliriz. Birçok bilim insanı, Avrupa ve Türkiye'de koronavirüs salgının mayıs ayında kontrol altına alınacağını ve haziran ayıyla birlikte hayatın normal akışına geçeceğini söylüyor. Koronavirüsün etkisinin Asya ülkelerinde azalması, Avrupa ülkelerinde de stabil bir görünüm sergilemesi piyasayla ilgili iyimserliği destekleyecek veriler olarak gösterebiliriz."