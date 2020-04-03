Corona virüsünden (koronavirüs) ölen Bengü Demirel Kimdir? İGDAŞ çalışanı Bengü Demirel corona virüsü - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
03 Nisan 2020, Cuma
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Corona virüsünden () ölen Kimdir?

Corona virüsünden (koronavirüs) ölen Bengü Demirel Kimdir?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan () ülkemizde de can almaya devam ediyor. Corona virüsü son olarak 'in hayatını kaybetmesine neden oldu. Peki herkesin merak ettiği Bengü Demirel kimdir? İşte tüm detaylar...

(), çalışanı 'in nedeniyle bugün hayatını kaybettiğini duyurdu.

İBB Sözcüsü , Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İBB ailesi olarak küresel salgında maalesef ilk kaybımızı verdik" dedi.


Ongun, İGDAŞ çalışanı Bengül Demirel'in bugün yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Murat Ongun, "Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailemize başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.



  1. 03.04.2020
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