Corona virüsünden (koronavirüs) ölen Bengü Demirel Kimdir?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan corona virüsü (koronavirüs) ülkemizde de can almaya devam ediyor. Corona virüsü son olarak Bengü Demirel'in hayatını kaybetmesine neden oldu. Peki herkesin merak ettiği Bengü Demirel kimdir? İşte tüm detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İGDAŞ çalışanı Bengül Demirel'in corona virüsü nedeniyle bugün hayatını kaybettiğini duyurdu.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İBB ailesi olarak küresel salgında maalesef ilk kaybımızı verdik" dedi.
Ongun, İGDAŞ çalışanı Bengül Demirel'in bugün yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Murat Ongun, "Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailemize başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.
- 03.04.2020
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