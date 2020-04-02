Corona virüsünde son durum ne? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç? Bakan Fahrettin Koca açıkladı
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra sadece 3 ayda düm dünyaya yayılan corona virüsü (koronavirüs) ülkemizde de etkili olmaya başladı. Peki 2 Nisan itibariyle Türkiyede vaka sayısı kaç? Gün gün resmi Twitter hesabından vaka sayısını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni açıklamada bulundu mu? Vatandaşların en merak ettiği konu ise corona virüsünde Türkiye'de son durum ne? Kaç kişi hayatını kaybetti? İşte tüm soruların yanıtları...
Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayısını Sağlık Bakanı Fahrettin Kocaaçıkladı Bakan Koca 2 Nisan Perşembe günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.
2 Nisan Perşembe günü 18 bin 757 test yapıldı. Vaka sayısı 2456 oldu. 79 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Tabloya göre, toplam test sayısı 125 bin 556, toplam vaka sayısı 18 bin 135, toplam vefat sayısı 356, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1101, toplam entübe hasta sayısı 783, toplam iyileşen hasta sayısı 415 oldu.
CORONA VİRÜSÜNDE GÜN GÜN RAKAMLAR
11 Mart: 1
13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98
18 Mart: 191
19 Mart: 359
20 Mart: 670
21 Mart: 947
22 Mart: 1236
23 Mart: 1529
24 Mart: 1872
25 Mart: 2433
26 Mart: 3629
27 Mart: 5698
28 Mart: 7402
29 Mart: 9217
30 Mart: 10827
31 Mart: 13531
1 Nisan: 15679
2 Nisan: 18135
İL İL CORONA VİRÜS VAKA SAYISI
Kırklareli 35
Edirne 89
Tekirdağ 101
İstanbul 8.852
Kocaeli 410
Sakarya 207
Yalova 46
Çanakkale 24
Balıkesir 87
Bursa 135
Bilecik 5
Kütahya 5
Eskişehir 83
Düzce 21
Bolu 6
Bartın 8
Zonguldak 112
Karabük 10
Kastamonu 13
Çankırı 13
Sinop 31
Çorum 29
Amasya 24
Samsun 112
Yozgat 13
Kırıkkale 22
Ankara 712
Kırşehir 4
Nevşehir 18
Kayseri 109
Aksaray 4
Afyonkarahisar 11
Uşak 38
Manisa 65
Isparta 268
Konya 584
Niğde 3
Adana 197
Karaman 12
Mersin 9
Antalya 95
Muğla 43
Aydın 12
Denizli 81
İzmir 853
Osmaniye 31
Gaziantep 37
Kilis 16
Hatay 22
Şanlıurfa 33
Kahramanmaraş 15
Adıyaman 26
Malatya 49
Sivas 67
Erzincan 17
Tunceli 6
Bingöl 8
Muş 11
Elazığ 9
Diyarbakır 26
Batman 2
Mardin 34
Şırnak 1
Hakkari 2
Van 26
Bitlis 22
Siirt 32
Ağrı 29
Erzurum 86
Bayburt 18
Giresun 61
Ordu 73
Trabzon 74
Rize 88
Artvin 15
Ardahan 5
Kars 25
Iğdır 25
CORONA VİRÜSÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü 2019 Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı. Hubei eyaletinde yer alan Wuhan şehrindeki "Huanan" isimli bir deniz ve et ürünleri pazarından kaynaklandığı düşünülen yeni virüsün, daha önceki yıllarda salgına neden olan SARS ve MERS gibi corona tipi virüs ailesine mensup olduğu belirtiliyor.
CORONA VİRÜSÜ NEDİR?
Corona virüsler, hem hayvanlarda hem de insanlarda bulunan geniş bir virüs ailesidir. Bazıları insanları enfekte eder ve soğuk algınlığından, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha ciddi hastalıklara neden olduğu bilinmektedir.
CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?
COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler. Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. COVID-19 virüsünü alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir. Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Hastalığa yakalanan insanların yaklaşık % 2'si ölmüştür. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar mutlaka tıbbi yardım almalıdır.
CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?
COVID-19 virüsü kişiden kişiye, hasta bir kişi tarafından öksürme, hapşırma veya solunum esnasında havaya atılan küçük damlacıklar yoluyla bulaşır. Hasta kişinin yakınında bulunan diğer kişiler havadaki damlacıkları soluyarak enfekte olabildikleri gibi, damlacıkların etraftaki nesnelere ve yüzeylere düşmesi ve insanların buralara temas etmiş kirli elleriyle gözlerine, burunlarına veya ağızlarına dokunmasıyla da COVID-19'a yakalanmaları mümkündür. Bu yüzden hasta olan bir kişiyle arada 1 metreden (3 feet) daha fazla mesafe bulundurmak ve elleri sık sık yıkamak çok önemlidir. DSÖ, COVID-19'un yayılma yolları konusunda devam eden araştırmaları değerlendirmekte ve güncellenmiş bulguları paylaşmaktadır.
CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNURUZ?
Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Corona virüsü (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;
El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir
Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.
- 02.04.2020
- Güncelleme: 02.04.2020 20:36
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Corona virüsünde son durum ne? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç? Bakan Fahrettin Koca açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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