Corona virüsünde son durum ne? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç? Bakan Fahrettin Koca açıkladı

Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayısını Sağlık Bakanı Fahrettin Kocaaçıkladı Bakan Koca 2 Nisan Perşembe günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

2 Nisan Perşembe günü 18 bin 757 test yapıldı. Vaka sayısı 2456 oldu. 79 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Tabloya göre, toplam test sayısı 125 bin 556, toplam vaka sayısı 18 bin 135, toplam vefat sayısı 356, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1101, toplam entübe hasta sayısı 783, toplam iyileşen hasta sayısı 415 oldu.





CORONA VİRÜSÜNDE GÜN GÜN RAKAMLAR

11 Mart: 1

13 Mart: 5

14 Mart: 6

15 Mart: 18

16 Mart: 47

17 Mart: 98

18 Mart: 191

19 Mart: 359

20 Mart: 670

21 Mart: 947

22 Mart: 1236

23 Mart: 1529

24 Mart: 1872

25 Mart: 2433

26 Mart: 3629

27 Mart: 5698

28 Mart: 7402

29 Mart: 9217

30 Mart: 10827

31 Mart: 13531

1 Nisan: 15679

2 Nisan: 18135

İL İL CORONA VİRÜS VAKA SAYISI

Kırklareli 35

Edirne 89

Tekirdağ 101

İstanbul 8.852

Kocaeli 410

Sakarya 207

Yalova 46

Çanakkale 24

Balıkesir 87

Bursa 135

Bilecik 5

Kütahya 5

Eskişehir 83

Düzce 21

Bolu 6

Bartın 8

Zonguldak 112

Karabük 10

Kastamonu 13

Çankırı 13

Sinop 31

Çorum 29

Amasya 24

Samsun 112

Yozgat 13

Kırıkkale 22

Ankara 712

Kırşehir 4

Nevşehir 18

Kayseri 109

Aksaray 4

Afyonkarahisar 11

Uşak 38

Manisa 65

Isparta 268

Konya 584

Niğde 3

Adana 197

Karaman 12

Mersin 9

Antalya 95

Muğla 43

Aydın 12

Denizli 81

İzmir 853

Osmaniye 31

Gaziantep 37

Kilis 16

Hatay 22

Şanlıurfa 33

Kahramanmaraş 15

Adıyaman 26

Malatya 49

Sivas 67

Erzincan 17

Tunceli 6

Bingöl 8

Muş 11

Elazığ 9

Diyarbakır 26

Batman 2

Mardin 34

Şırnak 1

Hakkari 2

Van 26

Bitlis 22

Siirt 32

Ağrı 29

Erzurum 86

Bayburt 18

Giresun 61

Ordu 73

Trabzon 74

Rize 88

Artvin 15

Ardahan 5

Kars 25

Iğdır 25

CORONA VİRÜSÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü 2019 Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı. Hubei eyaletinde yer alan Wuhan şehrindeki "Huanan" isimli bir deniz ve et ürünleri pazarından kaynaklandığı düşünülen yeni virüsün, daha önceki yıllarda salgına neden olan SARS ve MERS gibi corona tipi virüs ailesine mensup olduğu belirtiliyor.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsler, hem hayvanlarda hem de insanlarda bulunan geniş bir virüs ailesidir. Bazıları insanları enfekte eder ve soğuk algınlığından, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha ciddi hastalıklara neden olduğu bilinmektedir.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler. Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. COVID-19 virüsünü alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir. Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Hastalığa yakalanan insanların yaklaşık % 2'si ölmüştür. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar mutlaka tıbbi yardım almalıdır.

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

COVID-19 virüsü kişiden kişiye, hasta bir kişi tarafından öksürme, hapşırma veya solunum esnasında havaya atılan küçük damlacıklar yoluyla bulaşır. Hasta kişinin yakınında bulunan diğer kişiler havadaki damlacıkları soluyarak enfekte olabildikleri gibi, damlacıkların etraftaki nesnelere ve yüzeylere düşmesi ve insanların buralara temas etmiş kirli elleriyle gözlerine, burunlarına veya ağızlarına dokunmasıyla da COVID-19'a yakalanmaları mümkündür. Bu yüzden hasta olan bir kişiyle arada 1 metreden (3 feet) daha fazla mesafe bulundurmak ve elleri sık sık yıkamak çok önemlidir. DSÖ, COVID-19'un yayılma yolları konusunda devam eden araştırmaları değerlendirmekte ve güncellenmiş bulguları paylaşmaktadır.

CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNURUZ?

Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Corona virüsü (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;

El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir

Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.