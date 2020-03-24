Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: 343  yeni tanı var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Mart itibarı ile ülkemizde corona virüse yakalanan kişi sayısını açıkladı.

Koca Twitter'dan yaptığı açıklamasında corona virüs salgını testi pozitif çıkan kişi sayısını 1872 olarak açıkladı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının ise 44'e yükseldiği duyurdu.





Bakan Koca açıklamasında, "Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

İŞTE CORONA VİRÜSÜNDE GÜN GÜN RAKAMLAR

11 Mart: 1

13 Mart: 5

14 Mart: 6

15 Mart: 18

16 Mart: 47

17 Mart: 98

18 Mart: 191

19 Mart: 359

20 Mart: 670

21 Mart: 947

22 Mart: 1236

23 Mart: 1529

24 Mart: 1872

KOCA, EVDE KALMANIN ÖNEMİNİ VURGULADI

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin yeni tip corona virüs ile mücadelesinde evde kalmanın önemine ilişkin paylaşımda bulundu.

Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınından korunmada evde kalmanın önemine dikkat çekmek için "Hayat eve sığar" etiketli paylaşımda bulundu.