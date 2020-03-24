Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: 343 yeni tanı var
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 343 kişiye corona virüs tanısı konduğunu açıkladı. 24 Mart itibari ile ülkemizde corona virüsten 44 vatandaşımız hayatını kaybetti, corona virüs testi pozistif çıkan hasta sayısı ise 1872'ye yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Mart itibarı ile ülkemizde corona virüse yakalanan kişi sayısını açıkladı.
Koca Twitter'dan yaptığı açıklamasında corona virüs salgını testi pozitif çıkan kişi sayısını 1872 olarak açıkladı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının ise 44'e yükseldiği duyurdu.
Bakan Koca açıklamasında, "Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz." ifadelerini kullandı.
İŞTE CORONA VİRÜSÜNDE GÜN GÜN RAKAMLAR
11 Mart: 1
13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98
18 Mart: 191
19 Mart: 359
20 Mart: 670
21 Mart: 947
22 Mart: 1236
23 Mart: 1529
24 Mart: 1872
KOCA, EVDE KALMANIN ÖNEMİNİ VURGULADI
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin yeni tip corona virüs ile mücadelesinde evde kalmanın önemine ilişkin paylaşımda bulundu.
Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınından korunmada evde kalmanın önemine dikkat çekmek için "Hayat eve sığar" etiketli paylaşımda bulundu.
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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