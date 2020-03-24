Sokağa çıkma yasağına uymayan 65 yaş üstü vatandaşlara ne kadar para cezası veriliyor?

Kastamonu'da yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayan toplam 14 kişiye, Kabahatler Kanunu çerçevesinde 5 bin 488 lira para cezası uygulandı.

Kastamonu'da korona virüs önlemlerinin takibi kapsamında il merkezi ve ilçelerde oluşturulan ekipler çalışmalarına devam ediyor. İl merkezinde dışarı çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin takibi için kontrol yapan polis ekipleri 14 kişiyi tespit etti. Ekipler, söz konusu 14 kişiye Kabahatler Kanunu çerçevesinde 5 bin 488 lira para cezası uyguladı. Ceza uygulamanın yanı sıra sık sık anons yaparak kısıtlama kapsamındaki vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaran güvenlik güçleri, bazı yaşlıları da ekip araçlarıyla evlerine bıraktı.

AYDIN'DA 8 KİŞİYE 392'ŞER TL CEZA KESİLDİ

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların evlerinden çıkmamaları konusunda anonsla uyarı yapıyor.

Dışarıda olduğu tespit edilen bu kapsamdaki kişileri evlerine gitmeleri konusunda ikna etmeye çalışan ekipler, uyarıya rağmen buna uymadığı tespit edilen 8 kişiye 392'şer lira para cezası verdi.

SOKAĞA ÇIKAMAYANLAR NASIL ALIŞVERİŞ YAPACAK?

Bakanlık, sınırlama getirilen kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturulacağını açıkladı. İhtiyaçlar için 112, 155, 156 numaralarının aranabileceği ifade edildi.

TÜRKİYE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığındaki Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. 'Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusu üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, mücadelede çok ciddi bir deneyim kazanıldığını ve sonuçları daha hızlı öngördüklerini belirterek, "Testlerin hızla yapılmasında, tanı konan hastaların izole edilip tedavi altına alınmasında titiz davranıyoruz." dedi.

Türkiye'de vatandaşların alınan tedbirleri merak ettiği konular arasında yer alan Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu üzerine Fahrettin Koca şu açıklamada bulundu;

Demin ifade etmeye çalıştım. Tek tek mücadele edilmesi gereken bir dönemdeyiz. Herkes kendi OHAL'ini ilan edebilir. Bunu illa devletin ilan etmesi gerekmiyor. Herkesin kendi odasında kendisini izole etmesi ve hepimiz bu doğrultuda mücadeleye devam etmiş olalım. Mücadelenin esası tek tek herkesin kendini izole etmesi olamalı. Dedi.