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Güreş Federasyonu'ndan acı duyuru! 5 güreşçi daha vefat etti

Son dakika haberleri... Türkiye Güreş Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında enkaz altında kalan 5 güreşçinin daha vefat ettiğini duyurdu.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 10:39
Güreş Federasyonu'ndan acı duyuru! 5 güreşçi daha vefat etti

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma sebep olan deprem sonrası birçok güreşçi enkaz altında kalmıştı. Türkiye Güreş Federasyonu, 5 güreşçinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilimizi etkileyen deprem felaketi sonrası Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sporcularının kaldığı binanın yıkılması sonrası 8 evladımız enkazdan kurtarılmış, 4 evladımız vefat etmiş ve 4 evladımızın ise enkaz altında olduğu bilgisini Güreş Federasyonu olarak camiamız ile paylaşmıştık. Gelen son bilgiler doğrultusunda Kahramanmaraş'ta enkaz altında olan evlatlarımız Eray Şimşek, Halil İbrahim Erdine, Hasan Sarıtürk, Ozan Datlı ve Ahmet Durman'ın vefat ettikleri bilgisini büyük bir üzüntüyle sizlerle paylaşıyoruz. Camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun.

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