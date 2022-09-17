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Altın adam Taha!

Sırbistan’daki Dünya Şampiyonası’nda bir altın madalya da Taha Akgül’den geldi Serbest stil 125 kilo finalinde Moğol rakibini yenen Taha 3. kez şampiyon oldu.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Altın adam Taha!
Sırbıstan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, altın madalya kazandı. Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun yedinci gününde Taha, serbest stil 125 kilo finalinde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşılaştı. Star Arena'daki günün son müsabakasında rakibini 6-2 yenen Taha, kariyerindeki üçüncü dünya şampiyonluğunu elde etti. Taha Akgül, daha önce 2014 ve 2015 yıllarında dünya şampiyonu olmuştu. Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, bu yıl Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı. Taha Akgül, Sırbistan'daki organizasyonda ikinci turda Macar Daniel Ligeti'yi 4-0, çeyrek finalde Kanadalı Amarveer Dhesi'yi 8-2, yarı finalde de son dünya şampiyonu İranlı Amir Zare'yi 4-2 yenmişti. Serbest stil 125 kiloda bronz madalyaları ise Gürcü Geno Petriashvili ve İranlı Amir Zare kazandı. Türkiye Dünya Güreş Şampiyonası'nda 7. gün sonunda 4 altın ve 3 bronz olmak üzere 7 madalyaya ulaştı.
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