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Salim Ercan bronz madalya kazandı

Son dakika spor haberi: Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Salim Ercan, serbest stil 125 kiloda bronz madalya kazandı.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 00:16
Salim Ercan bronz madalya kazandı

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Salim Ercan, serbest stil 125 kiloda bronz madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli güreşçi, serbest stil 125 kiloda Cezayirli Mohamed Billal Khelil ile bronz madalya maçında karşılaştı.

Rakibini 10-0 sayı tuşuyla yenen Salim Ercan, organizasyonu üçüncü tamamladı.

Erkekler 65 kiloda Münir Recep Aktaş ise bronz madalya maçında Sırp rakibi Stevan Micic'e yenilerek podyumun dışında kaldı.

Güreşte erkekler kategorisi mücadeleleri sona erdi.

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