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Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Yozgat'ta trafik kazasına karıştı. Kaza sonrası bir kişi hayatını kaybetti.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 09:24
Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 21.00 sıralarında E-88 yolu Çalatlı köyü geçişinde meydana geldi. Milli güreşçi Rıza Kayaalp yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ertuğrul Dolgunyürek'e (55) çarptı. Yola savrulan Dolgunyürek'e N.Ş.'nin kullandığı TIR da çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 çocuk babası Ertuğrul Dolgunyürek'in yaşamını yitirdiği belirledi. Rıza Kayaalp ile TIR sürücüsü N.Ş., ifade için ifadeleri merkeze götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan incele sürdürülüyor.

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