Son dakika spor haberi: Milli güreşçi Muhammed Hamza Bakır Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda finale çıktı

Almanya'nın Dortmund kentinde devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Muhammed Hamza Bakır, finale çıktı. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyespor güreşçisi Muhammed Hamza Bakır, ilk turda Macaristan'dan Adolf Bazso'yu 8-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde Belarus'tan Mikita Kavalski'yi 5-2 ve yarı finalde de Ermenistan'dan Albert Vardanyan'ı da 9-0 sayı tuşuyla yenerek finale yükseldi.

Ay-yıldızlı güreşçi Bakır, finalde Ukraynalı rakibi Mykhailo Vyshnyvetskyi ile mücadele edecek.

55 kiloda Muhammed Emin Çakır ise Moldovalı Leonid Moroz'u 9-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde Almanya'dan Georgios Scarpello'yu 8-7 yendi. Kayseri Şekerspor güreşçisi Çakır, yarı finalde Rusya'dan Pavel Belkın'e yenildi. Çakır, bronz madalya için repesajdan gelecek rakibiyle karşılaşacak.

Kayseri Şekerspor'un bir başka güreşçisi 63 kiloda Azad Sarıyar ise ilk turda Yunanistan'dan Yannis Petkos'u 6-1 yendi. Sarıyar, çeyrek finalde Azerbaycanlı Gurbanov'a yenildi. Milli güreşçi Çakır, repesajda güreşecek.

Çaykur Rizespor Kulübü güreşçisi 77 kiloda Yüksel Sarıçiçek ise Rusya'dan Ravdan Dzhudzinhov'u 3-1, Ermenistan'dan Ashot Kırakosyan'ı 4-0 öndeyken tuşla yendi. Sarıçiçek, çeyrek finalde de Almanya'dan Deni Nakaev'i 7-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Milli güreşçi Sarıçiçek, yarı finalde Moldovalı Aleksandrin Gutu'ya yenildi ve bronz madalya için repesajdan gelecek rakibiyle karşılaşacak.