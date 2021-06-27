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Milli güreşçiler Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak

28 Haziran Pazartesi günü başlayacak Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçiler, madalya için mindere çıkacak. Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre organizasyon, erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde 10'ar sıklette düzenlenecek.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 16:23
Milli güreşçiler Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası 28 Haziran Pazartesi günü Almanya'da başlayacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 28 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde Dortmund kentinde gerçekleştirilecek organizasyon, erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde 10'ar sıklette düzenlenecek.

Serbest stil müsabakalarıyla başlayacak şampiyonada mücadele edecek milli sporcular şunlar:

ERKEKLER SERBEST STİL

57 kilo: Ahmet Karavuş

61 kilo: Hamza Zopalı

65 kilo: Burak Sinin

70 kilo: Mevlüt Özdemir

74 kilo: Taner Garip

79 kilo: İsmail Küçüksolak

86 kilo: Emre Çiftçi

92 kilo: Murat Sezmiş

97 kilo: Polat Polatçı

125 kilo: Adil Mısırcı

KADINLAR

50 kilo: Zehra Demirhan

53 kilo: Emine Çakmak

55 kilo: Melda Dernekçi

57 kilo: Elvira Kamaloğlu

59 kilo: Selvi İlyasoğlu

62 kilo: Merve Karadeniz

65 kilo: Yağmur Çakmak

68 kilo: Nesrin Baş

72 kilo: Nazar Batır

76 kilo: Melisa Sarıtaş

GREKOROMEN

55 kilo: Adem Burak Uzun

60 kilo: Mert İlbars

63 kilo: Azat Sarıyar

67 kilo: Serhat Kırık

72 kilo: Ömer Can Doğan

77 kilo: Yüksel Sarıçiçek

82 kilo: Samet Yaldıran

87 kilo: Tansel Can Örtücü

97 kilo: Osman Ayaydın

130 kilo: Muhammet Hamza Bakır

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