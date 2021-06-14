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21 yıllık hayal

Milli güreşçi Rıza , “4 dünya, 10 şampiyonluğum var. Olimpiyatı da kazanarak bunu taçlandırmak istiyorum” dedi.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
21 yıllık hayal

Nisan ayında 'da 10. kez şampiyonu olan milli güreşçi Rıza gözünü 'na dikti. Kayaalp, "21 yıllık bir hayalim var. Bu hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Üst üste madalya almış ağabeylerimizin Avrupa ve dünya şampiyonluklarını sayardım. 'Bir gün ben de bunu başarabilecek miyim ?' diye hayal kurardım. Allah bize daha fazlasını nasip etti. 4 dünya şampiyonluğu ve 10 Avrupa şampiyonluğu kazanmak gibi de kırılması zor bir başarıyı elde ettim. Yapmam gereken; bunları taçlandırmak. Olimpiyat şampiyonluğum eksik. İkinci ve üçüncülüğüm var. Olimpiyatlarda da şampiyon olursam 3 madalyalı 2 sporcudan biri olacağım. İnşallah o da altın madalya olur da bir tarih yazmış oluruz. Nasıl 10 kez Avrupa şampiyonu olduysak inşallah olimpiyat şampiyonluğu da gelir diye ümit ediyorum" diye konuştu. 31 yaşındaki sporcu, "Sakatlık olmadığı sürece inşallah madalyaların devamı gelecek" diye konuştu.

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