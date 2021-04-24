Haberler Güreş Kerem Kamal ve Murat Fırat Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yarı finale adını yazdırdı

ve Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yarı finale adını yazdırdı

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde mücadele eden ve , yarı finale yükseldi.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 17:41
Kerem Kamal ve Murat Fırat Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yarı finale adını yazdırdı

'nın başkenti 'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde mücadele eden ve , adlarını yarı finale yazdırdı.

Türkiye'yi 60 kiloda temsil eden Kerem Kamal, çeyrek finalde Ukraynalı 'i 5-1 yenerek yarı finale yükseldi.

67 kiloda mücadele eden Murat Fırat, ilk turda Alman Witalis Lazovski'yi 5-1, çeyrek finalde Danimarkalı 'u 8-1 öndeyken tuşla mağlup ederek yarı finale çıktı.

Yarı final müsabakalarında Kerem Kamal, Belaruslu , Murat Fırat ise Sırp ile karşılaşacak.

72 kiloda , ilk karşılaşmasında dünya şampiyonu ve olimpiyat üçüncüsü Alman 'e 5-0 geriden gelip 6-6 tamamlanan mücadelede son iki puan avantajıyla üstünlük sağladı. Milli güreşçi, çeyrek finalde Avrupa şampiyonu Polonyalı 'ye mağlup oldu. Polonyalı güreşçinin finale yükselmesi halinde Selçuk Can, repesaj müsabakasına çıkacak.

82 kiloda , İsveçli 'e 6-4, 97 kiloda da , Bulgar Kiril Milenov Milov'a 3-1 yenilerek elendi.

SON DAKİKA