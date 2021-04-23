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İşte şampiyonun yeni hedefi

8. kez ’nın zirvesine çıkan , olimpiyatlarda da gözünü altın madalyaya dikti.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 06:50
İşte şampiyonun yeni hedefi
Rakiplerine ezici bir üstünlük sağlayıp, 8. kez Şampiyonu unvanını kazanan , gözünü 'ya dikti. 'daki organizasyonda serbest stil 125 kiloda zirveye çıkan milli güreşçi, "Olimpiyatlarda bana rakip olabilecek sporcularla güreştim. Artık hedefim Tokyo'da Olimpiyat şampiyonluğu. Bunun için var gücümle çalışacağım" dedi. Cumhurbaşkanı 'ın kendisini telefonla tebrik ettiği anlara da değinen Akgül, "Özellikle Cumhurbaşkanımızın araması beni çok mutlu etti. Kendisine de söyledim, sesini duymak moral veriyor" sözlerini sarfetti.
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