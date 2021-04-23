İşte şampiyonun yeni hedefi

Rakiplerine ezici bir üstünlük sağlayıp, 8. kez Avrupa Şampiyonu unvanını kazanan Taha Akgül, gözünü Tokyo'ya dikti. Polonya'daki organizasyonda serbest stil 125 kiloda zirveye çıkan milli güreşçi, "Olimpiyatlarda bana rakip olabilecek sporcularla güreştim. Artık hedefim Tokyo'da Olimpiyat şampiyonluğu. Bunun için var gücümle çalışacağım" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini telefonla tebrik ettiği anlara da değinen Akgül, "Özellikle Cumhurbaşkanımızın araması beni çok mutlu etti. Kendisine de söyledim, sesini duymak moral veriyor" sözlerini sarfetti.