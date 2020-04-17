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17 Nisan 2020, Cuma
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Bir kaldı

Bir Kırkpınar kaldı

, 'da şampiyonluğa ulaşıp tarihe geçmeyi hedefliyor.

Milli güreşçi , 'da şampiyonluğa ulaşıp tarihe geçmeyi hedefliyor. Taha, "Keşke şunu da yapsaydım diyebileceğim bir Kırkpınar var. Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olup, kemeri alan yok. İnşallah bunu başarmak istiyorum" yorumunu yaptı.
  1. 17.4.2020
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