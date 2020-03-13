Güreş Federasyonu sportif faaliyetleri durdurdu

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. Virüs nedeniyle şu ana kadar birçok organizasyon için erteleme kararı çıktı.

Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 13 Mart (Cuma) tarihi itibarıyla sportif faaliyetlerin tamamı ikinci bir açıklamaya kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca durdurulmuştur.