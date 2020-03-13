Güreş Federasyonu sportif faaliyetleri durdurdu - Son dakika Güreş haberleri - Fotomaç
13 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Güreş Güreşte tüm sportif faaliyetler durduruldu!

sportif faaliyetleri durdurdu

Güreş Federasyonu sportif faaliyetleri durdurdu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını güreşi de vurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, tüm spor faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi.

'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. Virüs nedeniyle şu ana kadar birçok organizasyon için erteleme kararı çıktı.

Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 13 Mart (Cuma) tarihi itibarıyla sportif faaliyetlerin tamamı ikinci bir açıklamaya kadar Gençlik ve 'nca durdurulmuştur.

haberin devamı

  1. 13.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Güreş Federasyonu sportif faaliyetleri durdurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN