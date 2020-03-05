Milli güreşçi Süleyman Karadeniz: Cepheye gitmeye hazırım - Son dakika Güreş haberleri - Fotomaç
05 Mart 2020, Perşembe
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Milli güreşçi Süleyman : Cepheye gitmeye hazırım

Milli güreşçi Süleyman Karadeniz: Cepheye gitmeye hazırım

'de görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize destek olmak için asker selamı veren milli güreşçi Süleyman , cepheye gitmeye hazır olduğunu söyledi.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Süleyman , "Cepheye gitmeye hazırım" dedi. şehitlerinin ailelerine başsağlığı dileyen Karadeniz, ağabeyinin 'ta asker olduğunu hatırlatarak, "Ben zaten asker kardeşiyim. Şehit haberleri gelmeye başladığı günden bu yana uyumakta zorluk çekiyorum. Ben kazandığım madalyamı da İdlib şehitlerine armağan etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

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  1. 05.03.2020
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