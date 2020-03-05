Milli güreşçi Süleyman Karadeniz: Cepheye gitmeye hazırım

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Süleyman Karadeniz, "Cepheye gitmeye hazırım" dedi. İdlib şehitlerinin ailelerine başsağlığı dileyen Karadeniz, ağabeyinin Şırnak'ta asker olduğunu hatırlatarak, "Ben zaten asker kardeşiyim. Şehit haberleri gelmeye başladığı günden bu yana uyumakta zorluk çekiyorum. Ben kazandığım madalyamı da İdlib şehitlerine armağan etmek istiyorum" şeklinde konuştu.