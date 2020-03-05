Bilal Can Kaymakoğlu Türkiye şampiyonu oldu - Son dakika Güreş haberleri - Fotomaç
05 Mart 2020, Perşembe
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şampiyonu oldu

Bilal Can Kaymakoğlu Türkiye şampiyonu oldu

Güreş Federasyonu tarafından 28 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında ’ta düzenlenen küçük ve yıldızlar Türkiye Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’nin birçok ilinden 300’ü aşkın sporcu katıldı. Kağıtsporlu güreşçi , Sivas’ta gerçekleşen şampiyonada Türkiye şampiyonu oldu.

Şampiyonada mücadele eden 'un alt yapısından yetişen , 68 kilogram serbest stilde şampiyonu oldu. Kaymakoğlu, şampiyonada elde ettiği birincilik ile 'da düzenlenecek olan Küçük ve Yıldız Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hak kazandı.

Şampiyonada yarışan bir diğer Büyükşehir Kağıtsporlu Can Altun ise 38 kilogramda serbest stilde 5'inci olarak milli takıma girmeye hak kazandı.

  1. 05.03.2020
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