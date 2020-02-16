Süleyman Karadeniz Avrupa şampiyonu
Milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 92 kilo finalinde karşılaştığı İsviçreli Samuel Scherrer'i 3-0 yenerek altın madalya kazandı. Avrupa şampiyonu olan Karadeniz, Türkiye'ye organizasyondaki ilk altın madalyasını getirdi.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kilo finalinde milli güreşçi Süleyman Karadeniz, İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i 3-0 yenerek altın madalya kazandı.
İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun yedinci ve son gününde, erkekler serbest stilde final müsabakaları yapıldı.
Erkekler serbest stil 92 kilo finalinde Süleyman Karadeniz, İsviçreli Samuel Scherrer ile karşılaştı.
Milli güreşçi Süleyman, rakibini 3-0 yenerek altın madalyaya uzandı.
Avrupa şampiyonluğu elde eden Süleyman'ın madalyası, Türkiye'nin 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kazandığı ilk ve tek altın madalya oldu.
- 16.02.2020
- Güncelleme: 16.02.2020 23:33
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Süleyman Karadeniz Avrupa şampiyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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