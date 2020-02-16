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16 Şubat 2020, Pazar
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Süleyman Avrupa şampiyonu

Süleyman Karadeniz Avrupa şampiyonu

Süleyman , Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 92 kilo finalinde karşılaştığı 'i 3-0 yenerek kazandı. Avrupa şampiyonu olan Karadeniz, 'ye organizasyondaki ilk altın madalyasını getirdi.

'nda erkekler serbest stil 92 kilo finalinde Süleyman , İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i 3-0 yenerek kazandı.

'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun yedinci ve son gününde, erkekler serbest stilde final müsabakaları yapıldı.

Erkekler serbest stil 92 kilo finalinde Süleyman Karadeniz, ile karşılaştı.

Milli güreşçi Süleyman, rakibini 3-0 yenerek altın madalyaya uzandı.

Avrupa şampiyonluğu elde eden Süleyman'ın madalyası, 'nin 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kazandığı ilk ve tek altın madalya oldu.

  1. 16.02.2020
  2. Güncelleme: 16.02.2020 23:33
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