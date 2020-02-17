Altın adam Süleyman - Son dakika Güreş haberleri - Fotomaç - Son dakika Güreş haberleri - Fotomaç
17 Şubat 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Güreş Haberleri Altın adam Süleyman

Altın adam Süleyman

Altın adam Süleyman

'nda serbest stil 92 kiloda mücadele eden , İsviçreli rakibi 'i 3-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda mücadele eden , İsviçreli rakibi 'i 3-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Süleyman, büyük zaferi sonrası "Altın madalyayı 'ye armağan ediyorum" dedi. 74 kiloda ise , üçüncülük maçında Macar Murad Kuramagomedov'u yenip bronz aldı.
  1. 17.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altın adam Süleyman haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN