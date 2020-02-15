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15 Şubat 2020, Cumartesi
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Süleyman Atlı'dan gümüş madalya

, Avrupa Şampiyonası serbest stil 57 kilo finalinde 'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kilo finalinde mindere çıkan , Rus rakibi Azamat Tuskaev'e yenilerek Avrupa ikincisi oldu.

'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun altıncı gününe, erkekler serbest stilde eleme ve final müsabakalarıyla devam edildi.

Şampiyonaya unvanını korumak için gelen Süleyman Atlı, 57 kilo finalinde ile karşılaştı. Tuskaev'e 3-1 yenilen , aldı.

Süleyman Atlı'nın madalyası, 'nın bu şampiyonada serbest stilde kazandığı ilk madalya oldu.

  1. 15.02.2020
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