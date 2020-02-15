Milli güreşçi Süleyman Atlı, Avrupa Şampiyonası serbest stil 57 kilo finalinde Rus Azamat Tuskaev'e 3-1 yenilerek gümüş madalyada kaldı.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kilo finalinde mindere çıkan Süleyman Atlı, Rus rakibi Azamat Tuskaev'e 3-1 yenilerek Avrupa ikincisi oldu.
İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun altıncı gününe, erkekler serbest stilde eleme ve final müsabakalarıyla devam edildi.
Şampiyonaya unvanını korumak için gelen Süleyman Atlı, 57 kilo finalinde Rus Azamat Tuskaev ile karşılaştı. Tuskaev'e 3-1 yenilen milli güreşçi, gümüş madalya aldı.
Süleyman Atlı'nın madalyası, Türk Milli Takımı'nın bu şampiyonada serbest stilde kazandığı ilk madalya oldu.
- 15.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
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emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Süleyman Atlı'dan gümüş madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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