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13 Şubat 2020, Perşembe
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2020 'nda Milli Takım 3. oldu

2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Milli Takım 3. oldu

’nın başkenti Roma’da düzenlenen 'nda grekoromen stil müsabakaları tamamlandı. 1 gümüş 2 bronz madalya alan ve 90 puan toplayan , ve ’ın arkasından şampiyonayı 3. sırada tamamladı.

Grekoromen Milli Takımı, 'nı 3. sırada tamamladı.

'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda grekoromen stil müsabakaları sona erdi. 60 kiloda Kerem Kamal gümüş, 72 kiloda Selçuk Can ve 97 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Takım halinde 90 puan toplayan böylece (128 puan) ve 'ın (116) ardında 3. sırada yer aldı.

  1. 13.02.2020
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