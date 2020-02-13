2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Milli Takım 3. oldu
İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları tamamlandı. 1 gümüş 2 bronz madalya alan ve 90 puan toplayan Türkiye, Rusya ve Azerbaycan’ın arkasından şampiyonayı 3. sırada tamamladı.
Grekoromen Milli Takımı, Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 3. sırada tamamladı.
İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda grekoromen stil müsabakaları sona erdi. 60 kiloda Kerem Kamal gümüş, 72 kiloda Selçuk Can ve 97 kiloda Cenk İldem bronz madalyanın sahibi oldu.
Takım halinde 90 puan toplayan Türkiye böylece Rusya (128 puan) ve Azerbaycan'ın (116) ardında 3. sırada yer aldı.
- 13.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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