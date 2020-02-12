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12 Şubat 2020, Çarşamba
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Avrupa üçüncüsü

Cenk İldem Avrupa üçüncüsü

'nda mindere çıkan milli sporcu , grekoromen stil 97 kiloda Finlandiyalı rakibi ’i mağlup ederek bronz madalyayı boynuna taktı.

'nda grekoromen stil 97 kiloda mindere çıkan kazandı.

'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 97 kiloda milli güreşçi Cenk İldem Finlandiyalı rakibi 'i mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

  1. 12.02.2020
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