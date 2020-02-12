Cenk İldem Avrupa üçüncüsü
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan milli sporcu Cenk İldem, grekoromen stil 97 kiloda Finlandiyalı rakibi Matti Elias Kuosmanen’i mağlup ederek bronz madalyayı boynuna taktı.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 97 kiloda mindere çıkan Cenk İldem bronz madalya kazandı.
İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 97 kiloda milli güreşçi Cenk İldem Finlandiyalı rakibi Matti Elias Kuosmanen'i mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
- 12.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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