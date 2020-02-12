Milli güreşçi Kerem Kamal Avrupa ikincisi
Milli güreşçi Kerem Kamal, Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 60 kilo finalinde karşılaştığı Gevorg Gharibyan'a yüksek puan avantajıyla kaybederek gümüş madalyada kaldı.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kilo finalinde milli güreşçi Kerem Kamal, Gevorg Gharibyan'a yüksek puan avantajıyla kaybederek, Avrupa ikincisi oldu.
İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününe, erkekler grekoromen stilde final ve üçüncülük müsabakalarıyla devam edildi.
Grekoromen stilde 60 kiloda mücadele eden milli güreşçi Kerem Kamal, Ermeni rakibiyle final mücadelesine çıktı.
Milli güreşçi, Ermeni rakibiyle normal süresi 5-5 biten maçı, yüksek puan avantajının rakibinde olması sebebiyle final mücadelesini kaybederek gümüş madalya aldı.
Kerem Kamal, Türkiye'ye 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki ilk madalyasını getirdi.
- 12.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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