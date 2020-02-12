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12 Şubat 2020, Çarşamba
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Avrupa ikincisi

Milli güreşçi Kerem Kamal Avrupa ikincisi

, grekoromen stil 60 kilo finalinde karşılaştığı 'a yüksek puan avantajıyla kaybederek gümüş madalyada kaldı.

'nda grekoromen stil 60 kilo finalinde , 'a yüksek puan avantajıyla kaybederek, Avrupa ikincisi oldu.

'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününe, erkekler grekoromen stilde final ve üçüncülük müsabakalarıyla devam edildi.

Grekoromen stilde 60 kiloda mücadele eden milli güreşçi Kerem Kamal, Ermeni rakibiyle final mücadelesine çıktı.

Milli güreşçi, Ermeni rakibiyle normal süresi 5-5 biten maçı, yüksek puan avantajının rakibinde olması sebebiyle final mücadelesini kaybederek aldı.

Kerem Kamal, Türkiye'ye 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki ilk madalyasını getirdi.

  1. 12.02.2020
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