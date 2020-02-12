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12 Şubat 2020, Çarşamba
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Milli güreşçi Selçuk Can'dan bronz madalya

'nda grekoromen stil 72 kiloda üçüncülük maçına çıkan , Hırvat rakibi 'i 7-5 yenerek, Avrupa üçüncüsü oldu.

, grekoromen stil 72 kiloda üçüncülük maçında Hırvat rakibi 'i 7-5 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.

'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününe, erkekler grekoromen stilde final ve üçüncülük müsabakalarıyla devam edildi.

Grekoromen stilde 72 kiloda mücadele eden milli güreşçi Selçuk, Hırvat rakibiyle mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Hırvat rakibini 7-5 yenen Selçuk Can, Avrupa üçüncüsü oldu.

Selçuk'un madalyasıyla , 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki ikinci madalyasına ulaştı.

Selçuk Can'dan önce 60 kiloda final müsabakasına çıkan Kerem Kamal da gümüş madalya kazanmıştı.

  1. 12.02.2020
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