Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda üçüncülük maçına çıkan milli güreşçi Selçuk Can, Hırvat rakibi Dominik Etlinger'i 7-5 yenerek, Avrupa üçüncüsü oldu.
Milli güreşçi Selçuk Can, Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 72 kiloda üçüncülük maçında Hırvat rakibi Dominik Etlinger'i 7-5 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.
İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününe, erkekler grekoromen stilde final ve üçüncülük müsabakalarıyla devam edildi.
Grekoromen stilde 72 kiloda mücadele eden milli güreşçi Selçuk, Hırvat rakibiyle bronz madalya mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Hırvat rakibini 7-5 yenen Selçuk Can, Avrupa üçüncüsü oldu.
Selçuk'un madalyasıyla Türk Milli Takımı, 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki ikinci madalyasına ulaştı.
Selçuk Can'dan önce 60 kiloda final müsabakasına çıkan Kerem Kamal da gümüş madalya kazanmıştı.
- 12.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Milli güreşçi Selçuk Can'dan bronz madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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