Milli güreşçi Bediha Gün, Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 55 kiloda üçüncülük müsabakasında Moldovalı Mariana Dragutan’ı 11-4 yenerek Avrupa 3'üncüsü oldu.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda Türkiye'yi temsil eden Bediha Gün, Moldovalı Mariana Dragutan'ı 11-4 yenerek bronz madalya kazandı.
İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun dördüncü gününe, kadınlarda eleme ve final müsabakalarıyla devam edildi.
Kadınlar 55 kiloda mücadele eden milli güreşçi Bediha Gün, Moldovalı rakibi Mariana Dragutan ile karşılaştı.
Bediha, Moldovalı rakibini üstün bir oyunla 11-4 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
- 13.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Bediha Gün'den bronz madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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