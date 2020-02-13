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13 Şubat 2020, Perşembe
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'den

Bediha Gün'den bronz madalya

, kadınlar 55 kiloda üçüncülük müsabakasında ’ı 11-4 yenerek Avrupa 3'üncüsü oldu.

'nda kadınlar 55 kiloda 'yi temsil eden , 'ı 11-4 yenerek kazandı.

'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun dördüncü gününe, kadınlarda eleme ve final müsabakalarıyla devam edildi.

Kadınlar 55 kiloda mücadele eden Bediha Gün, Moldovalı rakibi Mariana Dragutan ile karşılaştı.

Bediha, Moldovalı rakibini üstün bir oyunla 11-4 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

  1. 13.02.2020
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