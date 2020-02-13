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13 Şubat 2020, Perşembe
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Avrupa ikincisi!

Yasemin Adar Avrupa ikincisi!

, 76 kilo finalinde karşılaştığı Rus rakibi ’ya 4-3 yenilerek kazandı. Ay-Yıldızlı sporcu daha önce 4 kez Avrupa şampiyonu olmuştu.

'da düzenlenen 'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

76 kilo finalinde Rus ile karşılaşan rakibine 4-3 yenilerek kazandı ve Avrupa ikincisi oldu.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda gümüş madalya kazanan Yasemin Adar ile 55 kiloda elde eden için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İtalya'nın başkenti Roma'da devam eden Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ederek gümüş madalya kazanan Yasemin Adar ile bronz madalya kazanan Bedia Gün'ü tebrik ediyorum. Daha önce katıldıkları şampiyonalarda kazandıkları başarılar ile bizleri gururlandıran sporcularımız, bu kez de 'nda aldıkları madalyalarla büyük mutluluk yaşattılar. Aynı organizasyonda mindere çıkacak olan tüm sporcularımıza başarılar diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.''



Kaynak: DHA
  1. 13.02.2020
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