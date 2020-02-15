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15 Şubat 2020, Cumartesi
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Avrupa üçüncüsü oldu

Haydar Yavuz Avrupa üçüncüsü oldu

'nda serbest stil 70 kiloda üçüncülük maçına çıkan , ’yı 7-1 mağlup ederek kazandı.

'nda erkekler serbest stil 70 kiloda 'yi temsil eden , 'yı 7-1 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.

'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun altıncı gününe, erkekler serbest stilde eleme ve final müsabakalarıyla devam edildi.

Haydar Yavuz, şampiyonada bugün çıktığı repesaj maçında Makedon Fati Vejseli'yi 9-1 yenerek maçı yapmaya hak kazandı.

Üçüncülük maçında Gürcü Mirza Skhulukhia ile karşılaşan Haydar, müsabakayı 7-1 kazanarak bronz madalyaya uzandı.

Haydar Yavuz'dan önce 57 kiloda final mücadelesine çıkan Süleyman Atlı, gümüş madalya kazanmıştı. Haydar'ın madalyası, Güreş 'nın bu şampiyonada serbest stildeki ikinci madalyası oldu.

  1. 15.02.2020
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