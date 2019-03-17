Türkiye Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası

Organizasyonda 45 kiloda Umut Çoban, 48 kiloda Berat Keskin, 51 kiloda Barış Erbek, 55 kiloda Seyitcan Baytekin, 60 kiloda Mert İlbars, 65 kiloda Muslim Barga, 71 kiloda Abdullah Ateş, 80 kiloda Yusuf Gölbaşı, 92 kiloda Oktay Demir ve 110 kiloda Atalay Aydemir birinciliği elde etti.

Kulüpler sıralamasında Ordu Büyükşehir Belediyespor zirvede yer alırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ikinci, Manisa Akhisar Belediyespor ise üçüncü oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yaptığı açıklamada, 3 gün süren şampiyonada güreşçilerin kıyasıya mücadele ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle finallerde çok zevkli maçlar izledik. Bu gelecek adına bizleri sevindirdi. Göreve geldiğimiz gün başlattığımız altyapı seferberliği meyvelerini veriyor. Burada mücadele eden sporcuların gözlerindeki mücadele azmini gördüm. Buradan Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacağına olan inancım tam. Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren tüm güreşçilerimizi ve onları yetiştiren antrenörlerini kutluyor, bundan sonrada başarılar diliyorum."