Milli güreşçi Soner Demirtaş dünya evine girdi
17 Mart 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Güreş Haberleri Milli güreşçi Soner Demirtaş dünya evine girdi

dünya evine girdi

Milli güreşçi Soner Demirtaş dünya evine girdi

, memleketi ’ta düzenlenen düğün merasimi ile dünya evine girdi.

Avrupa şampiyonu mili güreşçi , Kübra Bolat ile dünya evine girdi. 'da yapılan düğünün ardından memleketi 'ta düğün yapan Demirtaş'ı güreş camiası, yakınları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Düğüne Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı , AK Parti İl Başkanı Metin Polat, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı , Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu ile çok sayıda davetli katıldı. Başkan Eroğlu, Demirtaş'a bir ömür boyu mutluluklar dileyerek, "O bizim medarı iftiharımız. Göğsümüzü kabartan çok değerli bir kardeşimiz. Rabbim onları bir yastıkta kocatsın nice nice güzelliklere mutluluklara" diye konuştu.

Milli güreşçi Akgül ise bu mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek, "Düğünüme gelen gelmeyen herkese teşekkür ediyorum. İyi ki güreş ailesi var, spor ailesi içerisindeyim" diye konuştu.

  1. 17.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milli güreşçi Soner Demirtaş dünya evine girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN