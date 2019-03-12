Avrupa şampiyonu milli güreşçi yurda döndü
Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İbrahim Çiftçi, yurda döndü.
Sırbistan'ın Novi Sad kentinde yapılan organizasyonda erkekler serbest stil 97 kiloda Avrupa şampiyonu olan ASKİ Spor Kulübü sporcusu İbrahim Çiftçi'yi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda takım arkadaşları ve güreşseverler çiçeklerle karşıladı.
Avrupa şampiyonluğundan duyduğu mutluluğu dile getiren İbrahim, en büyük hedefinin ise olimpiyat şampiyonluğuna ulaşmak olduğunu söyledi.
Sırbistan'a altın madalya için gittiğini anlatan genç sporcu, "Oldukça zorlu maçlar yaptım. Şampiyonaya gelmeden önce rakiplerimizi iyi analiz etmiştik. Çok çalıştık ve bunun karşılığını aldık. Bundan sonraki hedefim dünya ve olimpiyat şampiyonluğu. Artık Avrupa şampiyonası geride kaldı. Yarından itibaren çalışmalara devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
İbrahim Çiftçi ve milli sporcuyla yurda dönen milli takım antrenörü Abdullah Çakmar, havalimanından ASKİ Spor Kulübü'nün tesislerine geçerek şampiyonluk pastasını kesti. Milli güreşçi, şampiyonluk sevincini kulüp başkanı Mehmet Genç ve diğer çalışanlarla paylaştı.
- 12.03.2019
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