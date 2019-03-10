Güreşte Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonası sona erdi
10 Mart 2019, Pazar
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Güreşte Şampiyonası sona erdi

Güreşte Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan ve Mudanya'da düzenlenen Şampiyonası sona erdi.

38 ilden 54 takım ve 192 sporcunun katıldığı 'nda 1'inci 140 puanla Tokat Turhal Güreş Sever , 2'nci ise 123 puan toplayan İstanbul İbrahim Özaydın Spor Kulübü olurken, 85 puan toplayan İstanbul Beyoğlu Belediyesi Spor Kulübü ise Türkiye 3'üncüsü olarak şampiyonayı tamamladı.

Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular şu şekilde:
40 Kilo 1. Zozan Akar, 2. Cansu Özer, 3. Şükran Biçer, 3. Cemile Sevgi Kapar
43 Kilo 1. Zerda Demir, 2. Zeliha Aslan, 3. Merve Nur Kökduman, 3. Sudem Gözmen
46 Klio 1. Elif Işıgın, 2. Nazar Kaya, 3. Nermin Yüce, 3. Sümeyye Yıldız
49 Kilo 1. Fatma Kazaz, 2. Sıla Aykul, 3. Bedriye Aksu, 3. Esma Akkaya
53 Kilo 1. Melda Dermekçi, 2. Çağla Yarım, 3. Senanur Birinci, 3. Emine Çakmak
57 Kilo 1. Selvi İlyasoğlu, 2. Ebru Dağbaşı, 3. Elmas Çelik,3. Esra Diren
61 Kilo 1. Derya Nur Karaduman, 2. Yağmur Aydın, 3. Şila Akın, 3. Fatmanur Karayiğit
65 Kilo 1. Nesrin Baş, 2. Ceren Tokmakçı, 3. Özlem Şimşek, 3. Meryem Sancak
69 Kilo 1. Melisa Sarıtaş, 2. Nazlıcan Yılmaz, 3. Betül Erol, 3. Ümmühan Duran
73 Kilo 1. Nazar Batır, 2. Meryem Yılmaz, 3. Nesibe Fatmanur Kaya, 3. Kader Tekin

  1. 10.03.2019
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