Güreşte hedef Avrupa şampiyonluğu
Sırbistan'ın Novisad kentinde 4-10 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak olan Greko-Romen, Serbest ve Kadın Milli Güreş Takımları, hazırlıklarının son aşamasına geldi.
Zorlu şampiyonada mindere ilk olarak greko-romen stildeki güreşçiler çıkacak. Milliler hazırlıklarını teknik direktör Salih Bora yönetiminde Bursa TOHM merkezinde gerçekleştiriyor. Başarılı teknik adam Salih Bora iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Takım olarak Avrupa Güreş Şampiyonası'na hazırız. U23 takımına çok önem veriyoruz. Burada mücadele eden güreşçiler önümüzdeki ve sonraki olimpiyatlarda mücadele etmeyi hedefleyen sporcular. Ben bu güreşçilerin içerisinden olimpiyatlarda bizleri başarıyla temsil edecek sporcular çıkacağına inanıyorum" dedi.
U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi grekoromen stilde; 55 kiloda Ekrem Öztürk, 60 kiloda Kerem Kamal, 63 kiloda Abdullah Toprak, 67 kiloda Hacı Karakuş, 72 kiloda Cengiz Arslan, 77 kiloda Serkan Akkoyun, 82 kiloda Hasan Basri Yıldırım, 87 kiloda Ali Cengiz, 97 kiloda İbrahim Tığcı ve 130 kiloda Osman Yıldırım temsil edecek.
KADIN GÜREŞÇİLER EDİRNE'DE ÇALIŞIYOR
Sırbistan'daki şampiyona için 4 Mart tarihinde Novisad'a hareket edecek olan U23 kadın güreş takımımızda da zorlu şampiyona için hazırlıklar sürüyor. 10 sıkletin tamamında mücadele edecek olan Kadın Güreş takımımızın başarılı teknik direktörü Efrahim Kahraman takımın performansından memnun olduğunu belirterek, "U23 ve A takımımızla birlikte başarılı bir çalışma dönemi geçiriyoruz. Son yıllarda takım olarak üstüne koyarak ilerliyoruz. Başarılı sonuçların altına imza atıyoruz. Ben Sırbistan'dan yine başarılarla döneceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.
U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi kadınlarda şu isimler temsil edecekler:
50 kg Aynur Erge
53 kg Zeynep Yetgil
55 kg Eda Tekin
57 kg Elif Yanık
59 kg Hatice Ece Tekin
62 kg Derya Bayhan
65 kg Aslı Tuğcu
68 kg Kadriye Aksoy
72 kg Beste Altuğ
76 kg Ayşegül Özbeğe
SERBEST GÜREŞÇİLER ŞAMPİYONAYA 6 MART'DA GİDECEK
U23 Avrupa Güreş Şampiyonası hazırlıklarını Elmadağ kamp eğitim merkezinde sürdüren serbest güreş takımı zorlu şampiyona için 6 Mart tarihinde yola çıkacak. Teknik Direktör İsak İrbaykhanov Avrupa şampiyonası için hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, "Avrupa şampiyonasına artık sayılı günler kaldı. Kadromuzu belirledik ve çalışmalarımızın son aşamasına geldik. Hedefimiz takım halinde ilk üçe girmek" şeklinde konuştu.
U23 Avrupa güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi serbest stilde temsil edecek olan sporcularımız şunlar:
57 Kilo: Şaban Kızıltaş
61 Kilo: Selahattin Sert
65 Kilo: Selim Kozan
70 Kilo: Ömer Faruk Çayır
74 Kilo: Fazlı Eryılmaz
79 Kilo: Ramazan Sarı
86 Kilo: Arif Özen
92 Kilo: Erhan Yaylacı
97 Kilo: İbrahim Çiftçi
125 Kilo: Hüseyin Civelek
- 28.02.2019
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Öz eleştiri vakti
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Yorum
TS TS başkanına kritik bir pozisyon soruluyor, tam görmedim yorum yapamam diyor. Sıradan bir TS taraftarı bile TS'nin haklarını daha iyi korur.
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