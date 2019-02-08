Milli güreşçiler Hırvatistan'da mindere çıkacak
Grekoromen Güreş Milli Takımı, başkent Zagreb'te yarın başlayacak 2019 Grand Prix Şampiyonası'na katılacak.
Güreşte 2019 Grand Prix Şampiyonası yarın Hırvatistan'da başlayacak.
Türkiye Güreş Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre, Grekoromen Güreş Milli Takımı organizasyonda 9 sıklette, 18 sporcuyla mücadele edecek.
Başkent Zagreb'te düzenlenecek ve Dünya Şampiyonası'na puan veren turnuvada Türkiye'yi temsil edecek isimler ve sıkletleri ise şöyle:
55 kilo: Doğuş Ayazcı, Ekrem Öztürk ve Cihat Liman
60 kilo: Kerem Kamal
67 kilo: Volkan Çakıl, Enes Başar ve Abdulsamet Başar
72 kilo: Cengiz Arslan ve Selçuk Can
77 kilo: Furkan Bayrak ve Yunus Emre Başar
82 kilo: Emrah Kuş ve Burhan Akbudak
87 kilo: Doğan Göktaş ve Ali Cengiz
97 kilo: Süleyman Demirci ve Abdulkadir Çebi
130 Kilo: Osman Yıldırım
- 8.2.2019 15:43
- Güncelleme: 8.2.2019 15:55
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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