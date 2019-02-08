Milli güreşçiler Hırvatistan'da mindere çıkacak
09 Şubat 2019, Cumartesi
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Milli güreşçiler Hırvatistan'da mindere çıkacak

Milli güreşçiler Hırvatistan'da mindere çıkacak

, başkent Zagreb'te yarın başlayacak 'na katılacak.

Güreşte yarın Hırvatistan'da başlayacak.

Güreş Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre, organizasyonda 9 sıklette, 18 sporcuyla mücadele edecek.

Başkent Zagreb'te düzenlenecek ve Dünya Şampiyonası'na puan veren turnuvada Türkiye'yi temsil edecek isimler ve sıkletleri ise şöyle:

55 kilo: Doğuş Ayazcı, ve Cihat Liman

60 kilo: Kerem Kamal

67 kilo: Volkan Çakıl, ve Abdulsamet Başar

72 kilo: Cengiz Arslan ve Selçuk Can

77 kilo: ve Yunus Emre Başar

82 kilo: Emrah Kuş ve Burhan Akbudak

87 kilo: ve

97 kilo: Süleyman Demirci ve Abdulkadir Çebi

130 Kilo: Osman Yıldırım

  1. 8.2.2019 15:43
  2. Güncelleme: 8.2.2019 15:55
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