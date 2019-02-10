Uluslararası Aba Güreşi Barış Şampiyonası
Hatay'da bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Aba Güreşi Barış Şampiyonası sona erdi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Dünya Aba Güreşi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile Aba Güreşleri Hatay İl Temsilciliği tarafından Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi'nde organize edilen şampiyonaya minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde 151 sporcu katılım gösterdi.
Kıyasıya müsabakalar sonucunda başpehlivan unvanını Mahmut Çayırcı aldı.
Dereceye girenlere para ödülünün verildiği Uluslararası Aba Güreşi Barış Şampiyonası'nda 35 kiloda Furkan Saraç, 40 kiloda Yasin Uyan, 45 kiloda Muhammet Kavi, 50 kiloda Mulku Turan, 55 kiloda Ahmet Furkan Malgaç, 60 kiloda Mustafa İsmail Malgaç, 65 kiloda Hidayet Karadeniz, 70 kiloda Mehmet Yalçın, 75 kiloda Cuma Akkuş, 80 kiloda Oğuz Doğruer ve 90 kiloda Mehmet Kılıç birinci oldu.
Dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.
- 10.2.2019 23:25
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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