Güreşçiler mudanya yolunda
Düzce Belediyesi Haşim Keleş Güreş İhtisas Kulübünden 13 güreşçi grup müsabakaları için Bursa’ya gitti.
Düzce Belediyesi Haşim Keleş Güreş İhtisas Kulübünden 13 sporcu genç serbest B ve grekoromen stillerde il müsabakalarında dereceye girerek bir üst turnuvaya katılmaya hak kazandı. Bursa Mudanya'da yapılacak grup müsabakalarına katılmak üzere yola çıkan sporculara iki antrenör de eşlik edecek. Müsabakalara sıkı hazırlandıklarını ifade eden genç sporcular "Düzce'de düzenlenen il seçmelerinde 13 kişi bir üst turnuvaya katılmak için hak kazandık. Güreş sporunu gönülden severek yapıyoruz. Ata sporumuzda Düzce'yi ulusal ve uluslar arası platformlarda en üst seviyeye taşımak istiyoruz. Bu konuda çok sıkı çalışıyoruz ve başaracağız" dedi.
- 14.2.2019 15:41
- Güncelleme: 14.2.2019 17:30
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Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
FB Ayew bu para etmez kulübü Çin kulübü ile anlaşıp FB nin satın alma opsiyonunu kullanmasınımı istiyor acaba ?
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Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
faruk sat sat sat, gönder gitsin
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Galatasaray - Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 2
Yorum
CYT Hadi benfica...yenin sunlari
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