Güreşçiler mudanya yolunda
15 Şubat 2019, Cuma
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Güreşçiler mudanya yolunda

Güreşçiler mudanya yolunda

13 güreşçi grup müsabakaları için ’ya gitti.

13 sporcu genç serbest B ve grekoromen stillerde il müsabakalarında dereceye girerek bir üst turnuvaya katılmaya hak kazandı. Mudanya'da yapılacak grup müsabakalarına katılmak üzere yola çıkan sporculara iki antrenör de eşlik edecek. Müsabakalara sıkı hazırlandıklarını ifade eden genç sporcular "Düzce'de düzenlenen il seçmelerinde 13 kişi bir üst turnuvaya katılmak için hak kazandık. Güreş sporunu gönülden severek yapıyoruz. Ata sporumuzda Düzce'yi ulusal ve uluslar arası platformlarda en üst seviyeye taşımak istiyoruz. Bu konuda çok sıkı çalışıyoruz ve başaracağız" dedi.

  1. 14.2.2019 15:41
  2. Güncelleme: 14.2.2019 17:30
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