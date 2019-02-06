Bakan Kasapoğlu Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'i kabul etti
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile bir araya geldi.
Bakanlık binasında gerçekleşen kabulde, Akgül-Kayaalp ikilisiyle Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sürecini değerlendiren Bakan Kasapoğlu, sporcuların performanslarını yakından takip ettiğini söyledi. Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'in uluslararası müsabakalarda elde ettikleri başarılarla büyük gurur duyduklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, Türk güreşinin gelişimi adına bu tür önemli başarıların artarak devam etmesi gerektiğini belirtti.
- 6.2.2019 19:08
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Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Toplam 1
Yorum
kadir helal olsun bütün takımlara örnek olsun
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Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
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Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
Bakan Kasapoğlu Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'i kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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