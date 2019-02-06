Bakan Kasapoğlu Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'i kabul etti
06 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

ve 'i kabul etti

Bakan Kasapoğlu Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'i kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli güreşçiler ve ile bir araya geldi.

Bakanlık binasında gerçekleşen kabulde, Akgül-Kayaalp ikilisiyle Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sürecini değerlendiren , sporcuların performanslarını yakından takip ettiğini söyledi. ve 'in uluslararası müsabakalarda elde ettikleri başarılarla büyük gurur duyduklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, Türk güreşinin gelişimi adına bu tür önemli başarıların artarak devam etmesi gerektiğini belirtti.

  1. 6.2.2019 19:08
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakan Kasapoğlu Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'i kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN