23 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Şampiyonası tamamlandı
23 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası, Bursa'da düzenlendi.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mudanya ilçesinde iki gün süren organizasyona 130 sporcu katıldı.
50 kiloda Aynur Erge, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 55 kiloda Eda Tekin, 57 kiloda Elif Yanık, 59 kiloda Hatice Ece Tekin, 62 kiloda Derya Bayhan, 65 kiloda Aslı Tuğcu, 68 kiloda Kadriye Aksoy, 72 kiloda Beste Altuğ, 76 kiloda Ayşegül Özbeğe şampiyon oldu.
Kulüpler sıralamasında ise birinciliği 185 puanla İstanbul ENKA elde etti. Yalova Altınova Tersaneler Spor Kulübü 169 puanla ikinci, Antalya Kepez Spor Kulübü 82 puanla üçüncü sırayı aldı.
- 6.2.2019 18:44
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Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Toplam 1
Yorum
kadir helal olsun bütün takımlara örnek olsun
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Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
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Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
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