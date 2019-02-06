23 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Şampiyonası tamamlandı
06 Şubat 2019, Çarşamba
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23 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası tamamlandı

23 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Şampiyonası tamamlandı

23 Yaş Altı Kadınlar Güreş Şampiyonası, 'da düzenlendi.

Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mudanya ilçesinde iki gün süren organizasyona 130 sporcu katıldı.

50 kiloda Aynur Erge, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 55 kiloda Eda Tekin, 57 kiloda Elif Yanık, 59 kiloda Hatice Ece Tekin, 62 kiloda Derya Bayhan, 65 kiloda Aslı Tuğcu, 68 kiloda Kadriye Aksoy, 72 kiloda Beste Altuğ, 76 kiloda Ayşegül Özbeğe şampiyon oldu.

Kulüpler sıralamasında ise birinciliği 185 puanla İstanbul ENKA elde etti. Yalova Altınova Tersaneler 169 puanla ikinci, Antalya Kepez Spor Kulübü 82 puanla üçüncü sırayı aldı.

  1. 6.2.2019 18:44
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