Dünya'nın sporu! (04.02.19)
05 Şubat 2019, Salı
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Dünya'nın sporu! (04.02.19)

Dünya'nın sporu! (04.02.19)

Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.

ECZACIBAŞI'NIN AVRUPA MESAİSİ

CEV 'ndeki temsilcimiz Eczacıbaşı, bugün Hameenlinna'yı konuk edecek. Grupta namağlup lider olan İstanbul ekibi, Finlandiya ekibi ile Burhan Felek'te konuk edecek. Galibiyet serisini sürdürmeyi hedefleyen Eczacıbaşı'nın bu önemli sınavı saat 17.30'da başlayacak.

SOLSKJAER ÇALIŞIYOR

'ı çıkışa geçiren Ole Gunnar Solskjaer, yerinde durmuyor. Takımının Leicester City'i deplasmanda yendiği maçın ardından vakit kaybetmeyen Norveçli hoca, TSİ 19.00'da 'den Fransa'ya hareket etti. Genç hoca, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi 'nin ile TSİ 23.00'te başlayan lig maçını izledi.

BANVİT'İN RAKİBİ UCAM MURCIA

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Banvit, bugün UCAM Murcia'ya konuk olacak. İspanya'da oynanacak karşılaşma saat 22.30'da başlayacak. Temsilcimiz, geride kalan 13 haftada 9 galibiyetle ikinci sırada yer alırken, İspanyol Murcia ise 12 galibiyetle zirvede bulunuyor.


BAKAN KASAPOĞLU'NDAN GENÇLERE MESAJ

Ülkenin farklı şehirlerinde çalışmalarına devam eden Spor Bakanı , dün İstanbul'daydı. Güreş ve tekvando müsabakalarını izleyen Bakan Kasapoğlu, gençlere de önemli mesajlar yolladı. Salonları dolduran gençlere ve ailelerine teşekkür eden Muharrem Kasapoğlu, "Bu salonlar gençlerimiz için ve buraları sizler dolduracaksınız. Biz de yenilerini, daha iyilerini yapacağız" ifadelerini kullandı.

  1. 5.2.2019
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