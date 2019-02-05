Sala'nın uçağı bulundu

Şok haber 22 Ocak Salı gecesi duyulmuştu. Yeni takımı Cardiff City için Fransa'dan özel uçakla hareket eden Emiliano Sala'dan haber alınamamıştı. Arjantinli futbolcu ile pilotun içinde bulunduğu uçak radardan çıkarken, tam 13 gün sonra üzücü haber geldi. Büyük Britanya Hava Kazaları Soruşturma Dairesi, Sala ve uçağın pilotunun içinde bulunduğu enkazdan bir ceset çıktığını duyurdu. Manş Denizi'nin 67 metre derinliğinde bulunan enkazdan çıkan cesedin ise kime ait olduğunun henüz belirlenemediği açıklandı.



ÖZEL UÇAĞI TERCİH ETTİ



Pilot ile birlikte 28 yaşındaki Arjantinli futbolcu için tüm dünya beklemeye geçerken, dünkü gelişmeler tüm umutları tüketti. 15 milyon pound bonservis bedeliyle Nantes'tan Cardiff City'e transfer olan Sala'nın uçağıyla ilgili ailesine de bilgi verildi. Bu arada Cardiff City'nin Türk başkanı Mehmet Dalman, Sala'ya tarifeli bir uçak ayarlamayı teklif ettiklerini belirtip, "Maalesef kendisi özel uçağı tercih etti" dedi. Bu arada arama çalışmalarının enkaz çevresinde devam edeceği ve 10 kilometrelik bir alana indirgendiği ifade edildi.

TÜRKİYE'DEN DE DESTEK GİTTİ



France Football, Emiliano Sala'nın arama çalışmalarının yeniden başlatılmasına katkıda bulunan futbolcuları açıkladı. Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig'den şu isimlerden para verdi: Adrien Regattin (Akhisarspor), Olivier Veigneau (Kasımpaşa), Delvin Ndinga (Sivasspor), Sloan Privat (Osmanlıspor).