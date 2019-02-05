Sala'nın uçağı bulundu
05 Şubat 2019, Salı
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Sala'nın uçağı bulundu

Sala'nın uçağı bulundu

Üzücü haber dün geldi. ’yi taşıyan ve günlerdir kayıp olan uçağın enkazına ulaşıldı. Arama çalışmalarında bir de ceset bulunduğu açıklandı.

Şok haber 22 Ocak Salı gecesi duyulmuştu. Yeni takımı için Fransa'dan özel uçakla hareket eden 'dan haber alınamamıştı. futbolcu ile pilotun içinde bulunduğu uçak radardan çıkarken, tam 13 gün sonra üzücü haber geldi. Büyük Britanya Hava Kazaları Soruşturma Dairesi, Sala ve uçağın pilotunun içinde bulunduğu enkazdan bir ceset çıktığını duyurdu. 'nin 67 metre derinliğinde bulunan enkazdan çıkan cesedin ise kime ait olduğunun henüz belirlenemediği açıklandı.

ÖZEL UÇAĞI TERCİH ETTİ

Pilot ile birlikte 28 yaşındaki Arjantinli futbolcu için tüm dünya beklemeye geçerken, dünkü gelişmeler tüm umutları tüketti. 15 milyon pound bonservis bedeliyle Nantes'tan Cardiff City'e transfer olan Sala'nın uçağıyla ilgili ailesine de bilgi verildi. Bu arada Cardiff City'nin Türk başkanı Mehmet Dalman, Sala'ya tarifeli bir uçak ayarlamayı teklif ettiklerini belirtip, "Maalesef kendisi özel uçağı tercih etti" dedi. Bu arada arama çalışmalarının enkaz çevresinde devam edeceği ve 10 kilometrelik bir alana indirgendiği ifade edildi.

TÜRKİYE'DEN DE DESTEK GİTTİ

France Football, Emiliano Sala'nın arama çalışmalarının yeniden başlatılmasına katkıda bulunan futbolcuları açıkladı. ve 1. Lig'den şu isimlerden para verdi: Adrien Regattin (Akhisarspor), Olivier Veigneau (), Delvin Ndinga (), Sloan Privat ().

  1. 5.2.2019
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