Jose Mourinho pistinde düştü!
Rusya’da davetlisi olarak katıldığı Kunlun Red Star ile Sibir Novosibirsk arasında oynanan buz hokeyi maçını başlatan Jose Mourinho, bir anda kayarak yere düştü.
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