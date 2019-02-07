Dünya'nın sporu! (06.02.19)

YERLİKAYA ÇAĞLA İLE GÖRÜŞTÜ



Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine, Türkiye şampiyonu down sendromlu yüzücü Fatma Çağla Demir'i ziyaret etti. Sakarya'da özel sporcuyla görüşen Yerlikaya, "Çağla, Cumhurbaşkanımıza projelerinden bahsetmiş. Kendisini dinledik taleplerini aldık" dedi.



INFANTINO TEK ADAY OLACAK



FIFA, 5 Haziran'da başkanlık seçimi yapacak. Kongrede mevcut başkan Gianni Infantino'nun tek aday olarak gireceği öğrenildi. Infantino, rüşvet verdiği ortaya çıkan eski başkan Sepp Blatter'in yerine 2016'da 115 oyla bu koltuğa oturmuştu. Infantino yeni projelerini hayata geçirmek istediğini de açıkladı.



LEBRON JAMES'İN TARİHİ



Günü NBA'de LA Lakers forması giyen LeBron James, Indiana karşısında yaşanan 136-94'lük yenilgiyle kariyerinin en ağır mağlubiyetini tattı. Kral, 18 sayı atarak NBA'de 32 bin sayı barajını geçen beşinci oyuncu oldu. Furkan Kormaz'ın 11 sayı attığı maçta ise 76ers, Toronto'ya 119-107 yenildi.



PSG METE'Yİ UEFA'YA BİLDİRDİ



Dünya devi PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunu belirledi. Fransız ekibi, altyapıdan bildirilmesi zorunlu olan dört isimden birini Türk oyuncu Metehan Güçlü'den yana kullandı. 19 yaşındaki santrfor, Türkiye U19 Milli Takımı'nın da forması giyiyor. Paris, 12 Şubat'ta ManU ile karşılaşacak.



ESKİ KALECİYE 75 YIL HAPİS



Meksikalı eski kaleci Omar Ortiz, ünlü şarkıcı Gloria Ortiz'in 2012'de kaçırılan eşi Armando Gomez'le ilgili davada suçlu bulundu. Eski sporcu 75 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ortiz'in 2012'de uyuşturucu ticareti, otomobil hırsızlığı ve çeşitli kaçırma oyaları nedeniyle hapis yattığı da öğrenildi.



EFES'İN RAKİBİ GRAN CANARIA



THY Euroleague'in 22. haftasında Anadolu Efes, İspanyol Gran Canaria'yı ağırlıyor. Önemli müsabaka saat 20.30'da Sinan Erdem'de oynanacak. Lacivert-beyazlılar 21 haftada 13 galibiyet, 8 yenilgiyle 4. sırada. Turnuvada ilk 8'e girenler bir üst tura çıkacak.



GÜREŞÇİLER ZİYARET ETTİ



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, sporcuların performanslarını yakından takip ettiğini ve uluslararası müsabakalarda elde ettikleri başarılardan büyük gurur duyduğını söyledi.